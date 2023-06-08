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لبنان

قرار بإقفال مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت بالشمع الاحمر

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:07
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صدر  قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر  بناء للاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد يقضي باقفال مكب النفايات التابع لبلدية كفرتبنيت بالشمع الاحمر .

هذا القرار هو الثاني بعد ان سبق وصدر قرار اقفال في العام 2021 وقد تعهدت البلدية للقضاء باتخاذ التدابير والارشادات اللازمة منعا لتكرار حرق النفايات .
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وقد جاء هذا القرار بعد مخالفة البلدية للتعهد الموجه من قبلها إلى القضاء وعدم التزامها الارشادات المنظمة من قبل خبير مكلف سابقا من القضاء .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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