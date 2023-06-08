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لبنان

عقيص التقى المكاري في "تلفزيون لبنان".. هذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:09
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص.
 
وقال عقيص بعد اللقاء: "لقائي مع وزير الاعلام في مبنى "تلفزيون لبنان" له رمزية في هذا الصرح التاريخي الذي يمثل في وجدان جيلي وما قبله قيمة وطنية كبيرة وتراثنا وذاكرتنا وارشيفنا وصحوتنا على الحياة السياسية".
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اضاف: "تلفزيون لبنان" اليوم ككل قطاعات وإدارات الدولة يعاني ما يعانيه، من أزمات مالية حادة وضعف في أعداد الموارد البشرية".
 
وأشار النائب عقيص الى انه لمس من الوزير المكاري "كل ارادة لتحسين هذا المرفق الاعلامي الحيادي، واكثر ما نحتاجه اليوم هو صوت جامع كصوت تلفزيون لبنان".
 
ولفت الى "ان اللقاء تطرق الى تعيينات رئيس مجلس ادارة للتلفزيون. والعرف هو ان يكون هذا المنصب لأحد أبناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، ولمست من الوزير كل ارادة بأنه طالما انه في موقعه، فإن رئيس مجلس الادارة سيكون من هذه الطائفة وبأنه حريص على عدم المس في هذا العرف".
 
وقال النائب عقيص:"اتفقنا على ان يأتي الى هذا المنصب صاحب الكفاءة الاكبر من أبناء الطائفة الكاثوليكية، وان نعتمد على الكفاءات في داخل الطوائف بعيدا عن المحاصصة والانتماءات الفاقعة". 
 
أضاف :"لدينا في الطائفة كفاءات حيادية وعلى مسافة واحدة من جميع الجهات السياسية، وصولا في يوم من الايام الى عدم وجود عنصر طائفي، وان نعتمد فقط على مبدأ الجدارة والكفاءة. لكن اليوم طالما النظام الطائفي موجود، فنحن نطالب بأن يكون لنا حصة، ليس كجهة سياسية، بل ان يكون المركز لابن الطائفة وفقا للكفاءة والجدارة لتوليه".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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