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لبنان

توقيف فلسطيني لارتكابه جرائم مختلفة في منطقة برج البراجنة

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:50
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /6 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع القوى الأمنية المشتركة الفلسطينية، الفلسطيني (س.أ.) المطلوب لتأليفه عصابة سرقة دراجات نارية والمتاجرة بها، وإقدامه على السلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات.
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وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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