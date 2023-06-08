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لبنان

بخاري استقبل بوشكيان وشرف الدين

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:58
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 اعلنت السفارة السعودية عبر حسابها على تويتر" ان سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري استقبل في مقر اقامته باليرزة وزيري الصناعة والمهجرين في حكومة تصريف الاعمال  جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.
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