بخاري استقبل بوشكيان وشرف الدين

اعلنت السفارة السعودية عبر حسابها على تويتر" ان سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري استقبل في مقر اقامته باليرزة وزيري الصناعة والمهجرين في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.

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