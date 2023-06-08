رسيتال مدرسة الإليزيه في مطار بيروت الدولي

أحيا تلامذة مدرسة الإليزيه رسيتالًا وطنيًا في مطار بيروت الدولي، احتفاء بالموسم السياحي الواعد هذا الصيف.



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وعلى وقع أنغام "راجع يتعمّر لبنان" وأهلا بهالطلة أهلا" و"اشتقنا ع لبنان" دخل الوافدون إلى أرض المطار. وقدم التلامذة باقة من الأغنيات والأناشيد الوطنية والفولكلوريّة، وتزامنًا وزّعت مجموعات من التلامذة منشورات عند نقطة الوصول تشجّع الوافدين على زيارة أبرز الأماكن السياحية في لبنان، فيما لاقى النشاط ترحيبًا واسعًا من القادمين الذين بدا الانفعال واضحًا على وجوههم.وعلى وقع أنغام "راجع يتعمّر لبنان" وأهلا بهالطلة أهلا" و"اشتقنا ع لبنان" دخل الوافدون إلى أرض المطار.

هذا النشاط اللاصفيّ الذي تمّ تحقيقه على مراحل، يندرج في إطار مشروع متكامل للتلامذة عن السياحة في لبنان، والهدف منه تعريفهم بأبرز الأماكن والمناطق والبلدات، وتنمية الحسّ الوطني لديهم وتشجيعهم على السياحة الداخلية.