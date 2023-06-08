Advertisement

لبنان

رسيتال مدرسة الإليزيه في مطار بيروت الدولي

Lebanon 24
08-06-2023 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1075518-638218378167703862.jpg
Doc-P-1075518-638218378167703862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيا تلامذة مدرسة الإليزيه رسيتالًا وطنيًا في مطار بيروت الدولي، احتفاء بالموسم السياحي الواعد هذا الصيف.
 
وقدم التلامذة باقة من الأغنيات والأناشيد الوطنية والفولكلوريّة، وتزامنًا وزّعت مجموعات من التلامذة منشورات عند نقطة الوصول تشجّع الوافدين على زيارة أبرز الأماكن السياحية في لبنان، فيما لاقى النشاط ترحيبًا واسعًا من القادمين الذين بدا الانفعال واضحًا على وجوههم.
Advertisement

وعلى وقع أنغام "راجع يتعمّر لبنان" وأهلا بهالطلة أهلا" و"اشتقنا ع لبنان" دخل الوافدون إلى أرض المطار.
هذا النشاط  اللاصفيّ الذي تمّ تحقيقه على مراحل، يندرج في إطار مشروع متكامل للتلامذة عن السياحة في لبنان، والهدف منه تعريفهم بأبرز الأماكن والمناطق والبلدات، وتنمية الحسّ الوطني لديهم وتشجيعهم على السياحة الداخلية.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
09:33 | 2023-06-08
09:24 | 2023-06-08
09:18 | 2023-06-08
09:03 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website