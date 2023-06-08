كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.