Advertisement

لبنان

كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1075526-638218397817917426.jpg
Doc-P-1075526-638218397817917426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير عام "الإسكان": القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة أي أن من يأخذ قرضاً بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية أما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار
lebanon 24
08/06/2023 18:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام "الإسكان" بعد لقائه الرئيس ميقاتي: القروض التي ستُمنح للمواطنين ستكون بالدولار بدلاً من الليرة وسيكون بإستطاعة اللبنانيين الحصول على قرضٍ بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط
lebanon 24
08/06/2023 18:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
lebanon 24
08/06/2023 18:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
lebanon 24
08/06/2023 18:23:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2023-06-08
08:00 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
11:14 | 2023-06-08
11:01 | 2023-06-08
10:59 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website