كتب مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة عبر حسابه على "تويتر": "بعد ما يقارب الاسبوع عن اعلان وزارة المال تحويل الاعتمادات الى اوجيرو، لم يصلنا اي من الاعتمادات المذكورة!! الشكوى الى غير الله مذلة…"

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وأضاف كريديّة: "اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد…"