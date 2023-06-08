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لبنان

كريديّة: "اللهم اني قد بلغت"

Lebanon 24
08-06-2023 | 10:23
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كتب مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريديّة عبر حسابه على "تويتر": "بعد ما يقارب الاسبوع عن اعلان وزارة المال تحويل الاعتمادات الى اوجيرو، لم يصلنا اي من الاعتمادات المذكورة!! الشكوى الى غير الله مذلة…"
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وأضاف كريديّة: "اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد…"
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