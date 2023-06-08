جهاد أزعور يُعلّق عمله في صندوق النقد الدوليّ

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أكدت مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور علق عمله مؤقتا في صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى أنه "في اجازة حاليا". (الجديد)