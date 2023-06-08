جنبلاط دان العمل الإرهابي الهمجي في مدينة آنسي الفرنسية

كتبَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "يدين الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان العمل الإرهابي الهمجي الذي وقع في مدينة آنسي الفرنسية، ويعلن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا".

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