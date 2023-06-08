Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل نقيب المحررين وصلاح تقي الدين

Lebanon 24
08-06-2023 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1075549-638218432546915804.png
Doc-P-1075549-638218432546915804.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "ضرورة تحفيز الخطى لإتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مبنية على تفاهم وطني شامل وتكوين السلطة التنفيذية". 
Advertisement
 
ونقل نقيب المحررين جوزيف قصيفي الذي زار ونائبه صلاح تقي الدين الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، "تفاؤل شيخ العقل حيال المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "الأمل يجب أن يبقى معقودا لخير البلد ومصلحة أبنائه، ومن هنا يتوجب على جميع الأفرقاء السياسيين جميعا إيجاد الأرضية اللازمة لتفاهم وطني، يقود الى جمع الشمل والتلاقي وتعزيز لغة الحوار، من أجل وقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة ونزيف الهجرة لخيرة أبناء الوطن وشبابه".
  
أضاف شيخ العقل: أن "دور القيادات الروحية هو حض المسؤولين للقيام بدورهم المطلوب ومخاطبة ضمائرهم من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز الصوت التصالحي والحكمة، عوضا عن المواجهات السياسية العقيمة التي تزيد الأمور تعقيدا".
  
وشارك في اللقاء المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومستشار شيخ العقل الإعلامي الشيخ عامر زين الدين.
 
من جهة ثانية، أجرى شيخ العقل اتصالا هاتفيا بالمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مهنئا بترقيته.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2023-06-08
08:00 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
11:14 | 2023-06-08
11:01 | 2023-06-08
10:59 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website