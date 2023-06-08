شيخ العقل استقبل نقيب المحررين وصلاح تقي الدين

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شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "ضرورة تحفيز الخطى لإتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية مبنية على تفاهم وطني شامل وتكوين السلطة التنفيذية".ونقل نقيب المحررين جوزيف قصيفي الذي زار ونائبه صلاح تقي الدين الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، "تفاؤل شيخ العقل حيال المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "الأمل يجب أن يبقى معقودا لخير البلد ومصلحة أبنائه، ومن هنا يتوجب على جميع الأفرقاء السياسيين جميعا إيجاد الأرضية اللازمة لتفاهم وطني، يقود الى جمع الشمل والتلاقي وتعزيز لغة الحوار، من أجل وقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة ونزيف الهجرة لخيرة أبناء الوطن وشبابه".أضاف شيخ العقل: أن "دور القيادات الروحية هو حض المسؤولين للقيام بدورهم المطلوب ومخاطبة ضمائرهم من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز الصوت التصالحي والحكمة، عوضا عن المواجهات السياسية العقيمة التي تزيد الأمور تعقيدا".وشارك في اللقاء المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومستشار شيخ العقل الإعلامي الشيخ عامر زين الدين.من جهة ثانية، أجرى شيخ العقل اتصالا هاتفيا بالمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مهنئا بترقيته.