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لبنان

إعلام "المستقبل": منع السعيد من دخول لبنان مرفوض ويستدعي التحقيق به

Lebanon 24
08-06-2023 | 10:59
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علقت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" على قضية منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان، وقالت في بيان: "لم يعد مقبولا أن يبقى لبنان أسير ممارسات مستنكرة لا تقيم أي اعتبار لعلاقاته مع أشقائه العرب، وتتخذ من أجهزة الدولة منصة للإساءة إلى دور لبنان الحضاري والثقافي، بعد منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان، من دون توضيح الأسباب الفعلية للإجراء المتخذ بحق مواطنة وإعلامية تنتمي إلى الكويت الشقيق الذي لم يقدم في تاريخه، إلا الخير ويد العون للبنان واللبنانيين".
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أضافت: "إن ما حصل مرفوض ويستدعي من حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية البلديات فيها التحقيق بطبيعة الاجراء، وإعلام الرأي العام بأسبابه، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حصل في زمن يسعى لبنان إلى إعادة ترميم علاقاته مع الأشقاء العرب، الذين ينتظرون بدورهم أفعالا مسؤولة تعزز الثقة به، وترد لهم جميل الوقوف بجانبه في كل الأزمان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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