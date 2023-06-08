لقاءٌ "مثمر" بين السفير السعوديّ وشخصية "أوروبية" في لبنان.. من هي؟

غرّد سفير المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إلتقيتُ اليوم، سفير الإتّحاد الأوروبيّ لدى لبنان رالف طرّاف، وكان اللّقاءُ مُثمراً للغاية، وبحثنا في خلال اللّقاء آخر المُستجدّات والتّطوّرات الّتي تشهدُها السّاحة اللبنانيّة سياسيّاً واقتصاديّاً، وناقشنا عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك".

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