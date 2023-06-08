إجتماع بين وزير الخارجية ونظيره السعودي.. هذا ما تطرّق إليه البحث

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش الاجتماع الوزاري لمكافحة داعش المنعقد في الرياض.

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وبعد استعراض أعمال الاجتماع الوزاري، تباحث الوزيران بالعلاقات الثنائية حيث اشاد الوزير السعودي بالجهود اللبنانية السريعة والفعالة التي أدت الى تحرير المواطن السعودي الذي اختطف في لبنان وعودته الى أهله سالماً.

بدوره، دعا الوزير بوحبيب الامير بن فرحان لزيارة لبنان، مما يعطي زخماً لعودة الاخوة السعوديين لزيارة وطنهم الثاني لبنان. كذلك، شكر بوحبيب المملكة على التسهيلات التي قدمتها لاجلاء اللبنانيين خلال أزمة السودان.

وتناول الوزيران أهمية الموقف العربي الأخير من الأزمة السورية والحاجة لحل عربي لها بما يعود بالفائدة على جميع الدول العربية في المنطقة، لا سيما لبنان عبر إيجاد حل لملف النزوح السوري وتداعياته.

وفي هذا الإطار، أشار الأمير إلى أنه يقوم بالجهود اللازمة مع الأوروبيين بما يراعي الهواجس اللبنانية.