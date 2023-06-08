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لبنان

إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!

Lebanon 24
08-06-2023 | 11:36
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وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه "منع ركوب الأولاد خلف سائقي الدراجات النارية".

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لبنان

دراجات نارية

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