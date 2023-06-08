إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!

وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه "منع ركوب الأولاد خلف سائقي الدراجات النارية".