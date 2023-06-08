لقاء قطري - فرنسي يبحث الملف اللبنانيّ.. وكلامٌ مهمّ بشأنه

أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى أن فرنسا تعمل "مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حل للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية".



من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: "نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا".

Advertisement

وأضاف: "نقدم دعما للقوات المسلحة اللبنانية وهي مؤسسة من المهم الحفاظ عليها".



وكان لقاء جمع كولونا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث خلاله الطرفان طرق تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار وتقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.