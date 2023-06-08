إعترافٌ إسرائيلي جديد يخصُّ "حزب الله".. ما قيلَ بارزٌ جداً!

قالَ قائد الكوماندوز الإسرائيلي، العقيد ماني ليبرتي، أمس الأربعاء، إن "حزب الله" اللبناني عدو صعب والحرب معه بمثابة "تحدٍّ كبير".

وأجرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع قائد لواء الكوماندوز الإسرائيلي المنتهيه ولايته، العقيد ماني ليبرتي، أكد خلالها أن الحرب مع "حزب الله" اللبناني في حال اندلاعها ستكون صعبة على الجيش الإسرائيلي، وقال: "الحزب يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات، ويجيد الحرب أيضاً، والمعركة ستكون بمثابة تحدّ كبيرة وفي غاية الصعوبة".

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وشدد القائد العسكري المنتهية ولايته على أن الجيش الإسرائيلي سيكون مطالباً في حال دخول مثل هذه الحرب إلى إنهاء الوضع في لبنان بشكل مغاير تماماً عن الوضع الحالي، مضيفًا أنه "في حال عدم قيام بلاده بذلك، فإن الأمر سيكون صعباً على الجيش الإسرائيلي ومليئا بالنيران".

وفي سياق متصل، طالب جنرال إسرائيلي سابق، الجمعة الماضية، بلاده بالاستعداد القوي والجاد للحرب مع لبنان في أي وقت.

وأجرت القناة العبرية "الـ 14"، مقابلة مع الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا خلالها الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد القوي للحرب في أي وقت مع لبنان.



وأوضحت القناة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجنرال عميدرور قد طالب الجيش الإسرائيلي بجهوزية عالية للحرب مع لبنان، قائلاً: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون جاهزاً وعلى مستوى عال جدًا للحرب في لبنان".

وأضاف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أنه من المستحيل أن تكون مستعداً لكل شيء طوال الوقت بالطريقة نفسها، موضحاً أنه "في حال استثمار الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن إسرائيل ستدفع ثمن الحرب غداً في لبنان|، على حد قوله. (سبوتنيك)