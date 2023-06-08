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لبنان

مصدرٌ يكشف.. هل "سينفرط" تكتل "التيار الوطني الحر" النيابي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2023 | 12:31
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قال مصدرٌ نيابي في تكتّل "لبنان القويّ" لـ"لبنان24" إنَّ النقاش ما زال قائماً داخل التكتل بشأن مدى إلتزام جميع نوابه بالتصويت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور خلال جلسة إنتخاب رئيس للجمهوريّة يوم 14 حزيران الجاري.
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وأشار المصدر إلى أنَّ النقاش المستفيض داخل التكتل لا يرتبطُ بأي ضغوطات خارجيّة سياسيّة تُمارس على "التيار"، وقال: "ما يُقال في هذا الإطار غير صحيح، والموضوع داخلي بحت ولا علاقة لأي جهة بتفاصيله، وكل ما يُحكى عن أن حزب الله يعمل على الضغط باتجاه التيار لتبديل موقفه خلال النقاشات هو كلام عارٍ من الصحة".
ورداً على سؤال عن إمكان "إنفراط" التكتل و"خردقة" التيار "الوطني الحر"، أجاب المصدر قائلاً: "إن شاء الله لا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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