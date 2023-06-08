مصرف لبنان يُصدر بياناً جديداً عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه

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أعلن مصرف لبنان، اليوم الخميس، أنّ حجم التداول على منصة "صيرفة" لهذا اليوم بلغ مائتان ومليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وأردفت: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".