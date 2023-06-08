بعد إعلان "الإشتراكي" تأييد أزعور للرئاسة.. كيف ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"؟

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وأضافت: "صحيحٌ أنَّ هناك تكتلات نيابية تؤيد أزعور، لكن في المقابل هناك جهات أخرى تسعى أيضاً لإنتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وبالتالي لا يمكن الإستخفاف بحجم تلك الأطراف سواءً في التصويت أو بالخيارات، والمنافسة قائمة ولا نخشى خوضها أبداً ضمن كل الأطر الديمقراطية المُكرّسة والمتاحة أمامنا".وتابعت: "لدى الثنائي الشيعي العديد من الوسائل الدستورية التي يمكنُ إستخدامها، ولا يمكن لأي أحدٍ أن يمنعنا عن ذلك، سواءً عبر عدم الحضور أو الخروج من الجلسة أو غيرها من الأمور الأخرى".