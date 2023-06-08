آخر قرار.. هذا جديد قضيّة خطف المواطنٍ السعودي مشاري المطيري في لبنان

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أحالَ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف حادثة خطف المواطن السعودي مشاري تركي المطيري في بيروت على القضاء العسكري.ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد أحال عويدات الموقوفين وجاهياً في هذه القضية، وعددهم 6، على القضاء العسكري، على خلفية إقدام البعض منهم على انتحال صفة أمنية وإطلاق النار على عناصر الجيش.وكانت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت من تحرير المخطوف المطيري بعد يومين على اختطافه في البقاع قرب الحدود السورية، وذلك في أواخر شهر أيّار الماضي.