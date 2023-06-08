Advertisement

لبنان

آخر قرار.. هذا جديد قضيّة خطف المواطنٍ السعودي مشاري المطيري في لبنان

Lebanon 24
08-06-2023 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1075595-638218517582259716.jpg
Doc-P-1075595-638218517582259716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحالَ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف حادثة خطف المواطن السعودي مشاري تركي المطيري في بيروت على القضاء العسكري.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد أحال عويدات الموقوفين وجاهياً في هذه القضية، وعددهم 6، على القضاء العسكري، على خلفية إقدام البعض منهم على انتحال صفة أمنية وإطلاق النار على عناصر الجيش.
Advertisement

وكانت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت من تحرير المخطوف المطيري بعد يومين على اختطافه في البقاع قرب الحدود السورية، وذلك في أواخر شهر أيّار الماضي. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2023-06-08
15:09 | 2023-06-08
15:02 | 2023-06-08
14:57 | 2023-06-08
14:52 | 2023-06-08
14:43 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website