25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
08-06-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
09/06/2023 00:57:57
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
09/06/2023 00:57:57
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
09/06/2023 00:57:57
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!
Lebanon 24
هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!
09/06/2023 00:57:57
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت داخل حوض السباحة وبوضعيات جريئة.. لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مُثير شاهدوا الصور
00:54 | 2023-06-08
08/06/2023 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
14:13 | 2023-06-08
08/06/2023 02:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
11:36 | 2023-06-08
08/06/2023 11:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله حسم التصعيد ضد باسيل: "ارتحنا"
Lebanon 24
حزب الله حسم التصعيد ضد باسيل: "ارتحنا"
01:15 | 2023-06-08
08/06/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2023-06-08
مقدمات النشرات المسائية
16:37 | 2023-06-08
مأساةٌ على أوتوستراد طرابلس - بيروت.. هكذا خسرت سيّدة حياتها!
15:38 | 2023-06-08
توترٌ كبير يهزّ سجن روميه.. ما حصل مع أحد السجناء خطير!
15:11 | 2023-06-08
مولوي بحث مع وزير الأمن العراقي في القضايا ذات الاهتمام المشترك
15:02 | 2023-06-08
رسالة من نائب أمين عام "حزب الله" بشأن رئاسة الجمهوريّة.. ماذا قال؟
15:00 | 2023-06-08
5 عبارات إفتقدها اللبنانيون بسبب أزمة الدولار.. إكتشفوها الآن
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
09/06/2023 00:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact