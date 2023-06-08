أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!

كشفت مصادر مصرفيَّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف عمدَ مؤخراً إلى تعديل أسعار عمولات تتقاضاها على حسابات المواطنين شهرياً.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض المصارف يتقاضى شهرياً مبلغ 60 ألف ليرة من كل حساب، أي ما يُعادل 4 دولارات في حال تمّ اعتماد الدولار المصرفي البالغ 15 ألف ليرة كسعر صرف لتلك العمولة. وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض المصارف يتقاضى شهرياً مبلغ 60 ألف ليرة من كل حساب، أي ما يُعادل 4 دولارات في حال تمّ اعتماد الدولار المصرفي البالغ 15 ألف ليرة كسعر صرف لتلك العمولة.