أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!

كشفت مصادر مصرفيَّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف عمدَ مؤخراً إلى تعديل أسعار عمولات تتقاضاها على حسابات المواطنين شهرياً.
وأشارت المصادر إلى أنَّ بعض المصارف يتقاضى شهرياً مبلغ 60 ألف ليرة من كل حساب، أي ما يُعادل 4 دولارات في حال تمّ اعتماد الدولار المصرفي البالغ 15 ألف ليرة كسعر صرف لتلك العمولة.
وبحسب المصادر، فإنّ هذه العمولات ازدادت تباعاً خلال الشهرين الماضيين، ومن الممكن أن ترتفع أكثر خلال المُستقبل، وتابعت: "في حال كان لدى المصرف 500 ألف حسابٍ بالحدّ الأدنى، فإنه سيتقاضى أموالاً صافية له بنحو 30 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 322,580 دولاراً أميركياً شهرياً بناء على سعر دولار السوق الموازية البالغ 93 ألف ليرة لبنانية!