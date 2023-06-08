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لبنان

الراعي: نصلّي من أجل أن تنتخب الكتل النيابية رئيساً للجمهورية بالطريقة الديمقراطيّة

Lebanon 24
08-06-2023 | 14:57
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس خميس الجسد في معهد الرسل جونية عاونه فيه لفيف من المطارنة والكهنة، في حضور حشد من الفعاليات والمؤمنين. 
وخلال عظته، قال الراعي: "نصلّي من أجل الكتل النيابيّة المنقسمة حتى العمق، كي يجمعها المسيح الربّ برباط الحقيقة والمحبّة، فيتوجّهوا في الـ14 من هذا الشهر إلى البرلمان، وينتخبوا رئيساً للجمهوريّة بالطريقة الديمقراطيّة، فيكفيهم ما تسببوا به من خراب لمؤسّسات الدولة، وإفقار وتهجير لشعبنا".
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