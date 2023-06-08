مولوي بحث مع وزير الأمن العراقي في القضايا ذات الاهتمام المشترك

إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وزير الأمن الوطني العراقي السيد حميد الشطري مع وفد مرافق، وتم البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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