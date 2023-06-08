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لبنان

مولوي بحث مع وزير الأمن العراقي في القضايا ذات الاهتمام المشترك

Lebanon 24
08-06-2023 | 15:11
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إستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وزير الأمن الوطني العراقي السيد حميد الشطري مع وفد مرافق، وتم البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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