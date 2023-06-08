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لبنان
إحصاءات ثابتة
Lebanon 24
08-06-2023
|
18:30
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حسب ماكينة إحصاء الأصوات فإن الثابت أن بين 3 أو 4 أصوات من تكتل معروف لن يصوتوا لمرشح رئيس التيار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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