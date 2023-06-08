25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
برّي يستقبل موفدي الراعي اليوم: الجلسة الرئاسية قائمة وكل الاحتمالات مفتوحة
Lebanon 24
08-06-2023
|
22:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرّر أن يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم موفدي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ،راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر والمطران مارون العمار، في اطار المبادرة التي يقوم بها البطريرك بعد عودته من الفاتيكان وفرنسا.
Advertisement
وأكّد الرئيس برّي أمام زوّاره أن الجلسة قائمة، وأن كل الاحتمالات مفتوحة خلالها. وردّاً على سؤال حول موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي»، أجاب بأنّه وصلت إليه أجواء يوم الإثنين أن اللقاء سيلتزم بالورقة البيضاء، ثم في اليوم التالي قال النائب وائل أبو فاعور إن اللقاء سيمنح أصواته لأزعور، مستغرباً سبب هذا الموقف. وقال إنه لا يعتقد أن أحداً من المرشحين سيحوز على الثلثين أو على 65 صوتاً في الجلسة الأولى، وإن حسابات الجلسة الأولى ستكون مختلفة عن الجلسة الثانية. وأكّد أن العديد من النواب سيصوّتون بالورقة البيضاء لإخفاء موقفهم الحقيقي، وأن الجلسة ستكشف جزءاً من اللعبة الانتخابية ومواقف الأطراف، لكنّ الجميع يعلم أن التسوية لم تنضج بعد.
وحول الموقف السعودي، أوضح بري أنه لم يتبلّغ بأي موقف سعودي جديد، وأن الموقف الفرنسي لا يزال ثابتاً لناحية دعم التسوية التي تحمل سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا. وأشار إلى أن التغييرات التي حصلت في فرنسا إدارية ولا علاقة لها بالموقف من الاستحقاق اللبناني.وعن علاقته بالبطريرك بشارة الراعي، اعتبر بري أن توضيح البطريرك لما نُقل عنه تجاه عين التينة يقطع الطريق على التكهنات والرهانات الخاطئة على تدهور العلاقة مع بكركي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
14:13 | 2023-06-08
08/06/2023 02:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
11:36 | 2023-06-08
08/06/2023 11:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقامٌ مُرعبة: لبنان بالمراتب الأولى بعدد إصابات السرطان.. كيف تتجنبون "هيداك المرض"؟
Lebanon 24
أرقامٌ مُرعبة: لبنان بالمراتب الأولى بعدد إصابات السرطان.. كيف تتجنبون "هيداك المرض"؟
02:30 | 2023-06-08
08/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض التعرفة الكهربائية... بيان مهمّ من "كهرباء لبنان"!
Lebanon 24
خفض التعرفة الكهربائية... بيان مهمّ من "كهرباء لبنان"!
06:55 | 2023-06-08
08/06/2023 06:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان "الإشتراكي" تأييد أزعور للرئاسة.. كيف ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"؟
Lebanon 24
بعد إعلان "الإشتراكي" تأييد أزعور للرئاسة.. كيف ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"؟
12:45 | 2023-06-08
08/06/2023 12:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-06-09
ماذا يريد "النواب الرماديون"؟
01:56 | 2023-06-09
جنبلاط استقبل عبد الساتر والعمار موفدين من الراعي
01:45 | 2023-06-09
خلاصة زيارة عون لسوريا: "حزب الله" ولا أحد سواه
01:30 | 2023-06-09
مصدر معارض: باسيل جدّي وهذا ما يفعله
01:15 | 2023-06-09
أزعور سيبدأ مساعيه "بالمباشر"
01:12 | 2023-06-09
مولوي هنأ قوى الأمن: 162 عاماً وأنتم الأبطال
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
09/06/2023 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
09/06/2023 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
09/06/2023 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact