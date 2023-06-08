تحرّك شعبي اليوم على الحدود الجنوبية رفضا لاعمال التجريف الإسرائيلية

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للأسبوع الثاني يستمر استنفرار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في مرتفعات بلدة كفرشوبا الحدودية قرب خط الانسحاب الإسرائيلي بعد محاولة جيش الاحتلال تثبيت بلوكات حجرية خارج الخط.وكتب عباس صباغ في" النهار": مشهد تصدّي المزارع ناصر إسماعيل في كفرشوبا للجرافة الإسرائيلية استدعى موجة من التضامن مع المزارع اللبناني الذي وقف أعزل في مواجهة محاولات تجريف خارج خط الانسحاب لإقامة خندق ووضع عوائق حديدة داخله في منطقة ليس فيها علامات للخط الأزرق، ما يفتح الباب أمام إمكانية ضم جيش الاحتلال مزيداً من الأراضي الى مرتفعات كفرشوبا المحتلة.قبل أن يتصدّى ناصر إسماعيل للجرافة الإسرائيلية الأربعاء الفائت، ألقى الإسرائيليون بمناشير تحذر من تغيير قواعد الاشتباك وحملت تلك المناشير عبارات تُستخدم للمرة الأولى، واللافت أن جيش العدو ألقى المناشير في التوقيت ذاته التي جرت فيه مناورة "سنعبر" وحذر فيها بلغة التهديد رعاة الماشية وسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.التراشق بالمناشير يُعد أمراً نادر الحدوث جنوباً ولكنه يشير الى تطوّر قد يترجم ميدانياً بحسب أكثر من متابع.ويشرح العميد المتقاعد شارل أبي نادر لـ"النهار" أن "تل أبيب تريد الرد الميداني على مناورة المقاومة وهي لا تستطيع أن ترد في منطقة المواجهة المكشوفة الممتدة على طول الحدود بإستثناء مناطق كفرشوبا وشبعا حيث هناك غطاء حكومي لتحرير المرتفعات والمزارع وكذلك جاءت قمة جدة لتأكيد حق المقاومة بتحريرهما وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية للتصويب على الحكومة وكذلك مع جامعة الدول العربية وأيضاً مع سوريا".ويخلص أبي نادر الى أن الإسرائيلي يحاول ربط النزاع في تلك المنطقة ولا سيما أن "تلك المنطقة إضافة الى بلدة الغجر لم يحسم حدودها الخط الأزرق أو خط الانسحاب، وربط النزاع يطال "حزب الله" من دون المواجهة المباشرة معها".ومن المقرر ان يقام اليوم تحرك شعبي قرب بركة بعثائيل في كفرشوبا وتتخلله صلاة الجمعة.وجاء في نص الدعوة للتحرّك :"أهلنا في العرقوب الصامد رفضاً للاحتلال، ورداً على ما يقوم به العدو الصهيوني، من انتهاكات وتجريف للأراضي، وحفر خنادق، واستحداث طرقات، واستفزاز للأهالي في كفرشوبا.يتشرف اتحاد بلديات العرقوب بدعوتكم الى تحرك شعبي سلمي واسع، أمام بركة بعثائيل في كفرشوبا، الجمعة، الساعة الحادية عشرة والنصف، للتضامن مع أهلنا، في كفرشوبا وشبعا والعرقوب، وللمطالبة بإنسحاب العدو من أراضينا ومزارعنا... وسوف تقام صلاة الجمعة في مكان التحرك، حيث يؤمّ المصلين سماحة مفتي حاصبيا ومرجعيون، فضيلة الشيخ حسن دللي...نرجو مشاركتكم الواسعة والموحّدة في هذه الوقفة الوطنية بعيداً عن الفئوية والحزبية والطائفية".وعُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».وحمل الجيش وفق ما أشار في بيان، «العدو الإسرائيلي مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها». مشدداً على «ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدّد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفّظ فيها لبنان على الخط الأزرق (حالياً 13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (حالياً 17 منطقة)».بدوره، حثّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، «الجهات بشدّة على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب».