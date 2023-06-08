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لبنان
مصرفان لبنانيان في سويسرا متورّطان مع سلامة ؟
Lebanon 24
08-06-2023
|
22:39
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كتبت " نداء الوطن": تبلّغ لبنان أمس من سويسرا أن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس". وأكدت مصادر مطلعة أن رياض سلامة بالنسبة للسلطات السويسرية متهم باختلاس ما بين 300 إلى 500 مليون دولار أودعها في 12 حساباً مصرفياً سويسرياً، فيما نفى مقربون منه هذه المزاعم بحجة أن لا دليل عليها.وكشفت المصادر أن تحقيقات أولية تجرى منذ أشهر عدة مع 12 مصرفاً سويسرياً، وأن متحدثاً رسمياً أكد أنه تمّ الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسستين ماليتين في السياق اللبناني، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.وكانت سويسرا أول دولة أوروبية راسلت لبنان مطلع العام 2021 في إطار تحقيقات حول تحويلات مالية متعلّقة بسلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، قبل أن تبدأ فرنسا ودول أخرى تحقيقات مماثلة.وقال المصدر القضائي إن لبنان "تبلّغ من السلطات السويسرية بأن وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا" الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين، بهدف "الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري".ورجّح المصدر أن "يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه".وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أعلنت بداية 2021 أنها طلبت "مساعدة قضائية" من السلطات اللبنانية المختصة بشأن "تحقيق حول غسل أموال" متعلّق "باختلاس محتمل من مصرف لبنان".وتشتبه السلطات السويسرية، وفق الطلب الذي اطلعت "فرانس برس" على نسخة منه في حينها، بأن سلامة وشقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
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ونقلت «الأخبار» عن مصادر قضائية مطّلعة، أن السلطات السويسرية تواصلت أمس مع النيابة العامة التمييزية للسؤال عن الاستنابة الأولى التي تقدّمت بها قبل شهرين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، من دون أن تتلقّى عليها أي إجابة بعد. لذلك توجّهت إلى القاضي غسان عويدات بطلب حول عنوان سكن أبو سمرا وأرقام هواتفه من أجل التواصل معه مباشرة.
وقد حوّلت النيابة العامة التمييزية طلب سويسرا إلى أبو سمرا أمس. علماً أن الاستنابة المطلوبة هي امتداد للمساعدة القضائية الأولى التي كان قد تقدّم بها القضاء السويسري عام 2021 بقضايا تتعلق باتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وكل من يظهره التحقيق متورطاً في جرائم غسل أموال واختلاس من مصرف لبنان تتخطى 330 مليون دولار.
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