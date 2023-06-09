بعد تقلبات الطقس استعدوا لأول موجة لاهبة ستضرب لبنان.. الحرارة ستتخطى الـ 35 في هذا الموعد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان تقلبات الطقس التي بدأت في ايار الماضي لا زالت مستمرة بين الهبات الحارة وانخفاض الحرارة، بين الرياح المدارية المغبرّة والامطار العشوائية الموحلة، وذلك حتى الاسبوع المقبل، بحيث سيبدأ نشاط المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية، وتبدأ معه حركة الكتل الحارة واللاهبة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فاستعدوا لأولى هذه الموجات مطلع القسم الثاني من حزيران.حالياً تتمدد موجة حارة نسبياً نحو لبنان وفلسطين من صحراء مصر وسترتفع درجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة ساحلا الى 50% بسبب طبقة الغبار التي ستحملها يوم الجمعة الرياح الجنوبية من سيناء، على ان تنشط الرياح الشمالية الغربية مساءً، ويوم السبت، فتدخل سحب رعدية، تسبب بتساقط امطار موحلة لا تشمل كل المناطق اللبنانية بقدر ما ستكون، كدرجة اولى، في الشمال (عكار)، وبعض الجبال الغربية،تنخفض درجات الحرارة يومي السبت والأحد بمعدل 5 درجات ويغطي الضباب الجبال الغربية.تعاود الحرارة ارتفاعها مطلع الاسبوع المقبل على ان يشهد لبنان بعد الخامس عشر من حزيران، اول موجة لاهبة ستتخطى درجات الحرارة خلال هذه الايام 35 درجة.طقس يومي الجمعة والسبت حار مع سحب مرتفعة، نسبة رطوبة متدنية، يتحول الى قليل الامطار مع تقدم الساعات واحتمال لعواصف رعدية محلية.الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 32 نهاراً و 25 ليلاًفي البقاع: 31 نهاراً و 20 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 17 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و 11 ليلاًالرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها 15 الى 35 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1004hpaالرطوبة: 50%حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 26 درجة .