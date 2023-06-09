هكذا هنأ سياسيو لبنان قوى الأمن بعيدها الـ 162

توالت مواقف وتغريدات السياسين اللبنانيين مهنئة قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيدها الـ 162.

وفي هذه المناسبة، غرد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قوى الأمن الداخلي، الأمن والأمان، رموز للعز والفخر والمجد والكرامة في لبنان، معكم نبني الدولة، يا رجال القلوب والعيون والضمائر، شعبكم أمانة، بل أنتم الأمانة، ١٦٢ عاماً وأنتم الأبطال وأكثر وأكثر، الخلود لشهدائكم".

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وغرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"أهنىء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وضباط وعناصر هذه المؤسسة في عيدها الـ162 هم الذين ضحوا بدمهم دفاعاً عن الوطن وحفظ أمنه في مواجهة شبكات الارهاب والعملاء والإجرام".

أما عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب الدكتور أحمد رستم قوى الأمن الداخلي، فقال:" معظم الشخصيات السياسية في البلد هنأت بالعيد، ولكن الا يجب ان تكون التهنئة بمنح هؤلاء العناصر الذي يسهرون على سلامتتا أبسط حقوقهم المسلوبة، وبخاصة أن معاشاتهم لا تتجاوز الـ ٧٠ دولارا؟ ألا يجب أن نعمل يدا بيد لتأمين الطبابة لهم ولعائلاتهم؟".

وغرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" قائلا:" قوى الأمن والأمان. عيد قوى الأمن الداخلي".

بدوره، غرد النائب كريم كبارة عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "في عيد قوى الأمن الداخلي نعايد قيادة هذه المؤسسة وعناصرها، الذين يمارسون مهماتهم رغم الإجحاف الحاصل في حقهم نتيجة الأزمة! ثقتنا بكم كبيرة، ودعمنا لكم مطلق، ورهاننا الدائم على الدولة ومؤسساتها لمنع الفوضى وحفظ الاستقرار حتى نتجاوز الانهيار الحاصل".

النائب ميشال المر من جهته، قال عبر حسابه على "تويتر": "تحية لقيادة قوى الأمن الداخلي وعناصر هذه المؤسسة في عيدهم. دوماً نجدد التمسك بالمؤسسات ونؤكد الرهان عليها لتجاوز الواقع الحالي والنهوض بلبنان".

أما النائب إيهاب مطر فقال عبر حسابه على "تويتر": "في الذكرى الـ "162" لتأسيس قوى الأمن الداخلي، تحية لعناصر ورتباء وضباط هذه المؤسسة التي قدمت للوطن تضحيات كثيرة لتحمي لبنان من المتربصين به. الذكرى تأتي والبلد يئن من أزمة اقتصادية كبيرة، وفراغ سياسي مؤلم، لتبقون أنتم حراس الناس والقانون، تخدمون باللحم الحي، ليستتب الأمن بفضلكم".

الى ذلك، قال النائب راجي السعد عبر حسابه على "تويتر": "نحيي قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطاً وعناصر في يوم عيدهم. نهنئهم على استمرارهم في القيام بواجباتهم في حفظ أمن لبنان واللبنانيين رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية والمعيشية الصعبة. لا نهوض من أزماتنا ولا استقرار ولا سياحة ولا اقتصاد من دون أمن وأمان. فلكم منا ألف تحية".