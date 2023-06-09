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لبنان
أزعور سيبدأ مساعيه "بالمباشر"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-06-2023
|
01:15
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قالت مصادر مطلعة "إن الوزير السابق جهاد ازعور سيبدأ مساعيه المباشرة لتسويق ترشيحه لرئاسة الجمهورية، بالتعاون مع بعض النواب والقوى السياسية بعد مرحلة طويلة من العمل الحذر والهادئ والبعيد من الاضواء".
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وبحسب المصادر "فإن ازعور بات اكثر اطمئنانا لوضعه الانتخابي والرئاسي بعد اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط دعمه والتصويت له في جلسة الانتخاب المقبلة".
وتشير المصادر الى "أن ازعور قد يعقد لقاءات سياسية في لبنان خلال بداية الاسبوع المقبل ليستبق جلسة الانتخابات وذلك لتحسين ظروفه في المعركة الرئاسية".
هذه الأجواء تواكبت مع اعلان مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك امس أنه "من اجل تجنب أي تصور في شأن تضارب المصالح تخلى جهاد ازعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى موقتا عن مهماته في صندوق النقد الدولي، وهو في إجازة من الصندوق".
المصدر: لبنان 24
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