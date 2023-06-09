مصدر معارض: باسيل جدّي وهذا ما يفعله

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قال مصدر نيابي معارض "إن التحرّك الذي يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منذ بداية الأسبوع الحالي في ما خص الملف الرئاسي ، يُظهر جدية تامة في دعم المرشح جهاد ازعور، ولهذه الغاية يوفد عددا من النواب المقربين منه في عدة إتجاهات وخاصةً للقاء النواب المستقلين والذين لم يحسموا بعد أمر تصويتهم، ويتم النقاش بين نواب التيار وزملائهم حول مسار جلسة الرابع عشر من حزيران وكيفية التنسيق للوصول الى أفضل نتيجة في الجلسة للمرشح أزعور".ولفت مصدر مقرّب من "التيار" الى أن جميع نواب التكتل الحزبيين سوف يلتزمون الأربعاء المقبل بقرار "التيار" ومن هنا بدأ البحث عن نواب أصدقاء يدعمون موقفهم.