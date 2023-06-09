جنبلاط استقبل عبد الساتر والعمار موفدين من الراعي

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‏استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس في كليمنصو، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمّار موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في حضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي وليد صفير، وتم البحث في المستجدّات السياسية الراهنة.واستقبل جنبلاط، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات.