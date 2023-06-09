28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا يريد "النواب الرماديون"؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
09-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يبرئ البعض الرئيس نبيه بري من غائية تحديد موعد جديد لجلسة انتخابية افتراضية تحمل الرقم 12. فـ 14 حزيران هو اليوم الذي يلي ذكرى "مجزرة" أهدن، مع ما تعنيه هذه الذكرى في ذاكرة رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي قرّر في مرحلة متقدّمة أن يطوي صفحة الماضي، وأن يتصالح مع حاضره، وأن يتطلع إلى المستقبل بنظرة شمولية. وبذلك يكون رئيس مجلس النواب، الذي يملك مفاتيح "ساحة النجمة" قد تقصدّ تحديد هذا الموعد للجلسة الانتخابية الثانية عشرة لتأكيد تمسّكه بمرشحه "التوافقي"، على حدّ تعبير مصادر "عين التينة"، وأن "الثنائي الشيعي" لن يتراجع عن مواقفه القديمة – الجديدة حتى ولو اضطّر إلى تطيير نصاب أي جلسة يمكن أن تلي الجلسة الأولى عبر "انسحاب تكتيكي" لعدد من "النواب الممانعين" حتى قبل اعلان نتيجة فرز الدورة الأولى.
Advertisement
وعلى هذا الأساس، فإن جميع القوى السياسية بدأت تتحضّر لما بعد جلسة 14 حزيران، وفق ما ستكون عليه نتائج فرز صندوقة الاقتراع، التي لن تحمل مفاجآت كثيرة، كما هو متوقع، إذ أن الكتل النيابية الوازنة، سواء من هذه الجهة أو تلك، تريد أن تكون هذه الجلسة جلسة "جسّ نبض" لكي تُبنى على نتائجها صورة المرحلة المقبلة، التي ستشهد المزيد من عمليات "العضّ على الأصابع" قبل الاقتناع بأن الخيارات الحالية لن تنتج رئيسًا محتملًا حتى ولو استطاعت قوى "المعارضة" تأمين الحشد المطلوب لمرشحها، الذي لا يزال يحتاج، على ما يبدو، إلى توسيع مروحة التأييد له، خصوصًا أن ثمة نوابًا يُعتبرون في "المنطقة الرمادية" لا يزالون غير مقتنعين بصوابية خيار ما تمّ التوافق عليه دخل كتل "المعارضة".
وفي المعلومات أن هؤلاء النواب، وبعضهم من "التغييريين" والبعض الآخر مستقّلين، يتجهون إلى التوافق على اسم مرشح ثالث غير الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد ازعور، معتقدين في قرارة أنفسهم أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي خرق رئاسي في ظل "البانوراما الرئاسية" الحالية، وأن ترشيح فرنجية من قِبَل "الثنائي الشيعي" يُعتبر مرشح تحدٍّ بالنسبة إلى قوى المعارضة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرشح جهاد ازعور المدعوم من "الثلاثي المسيحي"، الذي تعتبره "القوى الممانعة" مرشح مواجهة.
وبهذه الأجواء الضبابية والمشحونة في الوقت نفسه فإن حظوظ كل من فرنجية وازعور بالوصول إلى قصر بعبدا لا تزال معدومة، خصوصًا أن لا شيء يلوح في الأفق في إمكانية احداث خرق ما في أي من الجبهتين المتقابلتين. وهذا الأمر يقود أصحاب "الرأي الثالث" إلى رمي "حجرهم في الجوزة الرئاسية"، وذلك قبل أن تتوضح صورة الاتصالات، سواء تلك التي تسبق جلسة 14 حزيران، أو تلك التي ستليها، مع ما يمكن أن يحمله اجتماع مجموعة الدول الخمس من نتائج، بعدما أسند الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الملف الرئاسي إلى الوزير جان ايف لودريان، الذي كانت له مواقف جليّة يوم كان وزيرًا لخارجية بلاده بالنسبة إلى الوضع اللبناني ككل، وقبل الأزمة الرئاسية، حين صارح اللبنانيين بأن عليهم أن يتكلوا على أنفسهم قبل اتكالهم على الآخرين في حل مشاكلهم العالقة والكثيرة. وقال لهم بالفم الملآن بما معناه: إن لم تساعدوا أنفسكم فلن يساعدكم أحد من الخارج. وقد كُتب حول هذا الموضوع الكثير، ولكن بقي الوضع على ما عليه، وذهب كلام لودريان أدراج الرياح، الذي حاول أن "يدقّ الميّ" فبقي "الميّ" اللبناني "ميًّا" غير صالح للشرب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
Lebanon 24
أمرٌ سيُفاجئكم في لبنان.. مئات آلاف الدولارات سُحبت منكم هذا الشهر!
14:13 | 2023-06-08
08/06/2023 02:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
Lebanon 24
إلى سائقي "الدراجات النارية".. قرارٌ عاجل من وزير الداخلية!
11:36 | 2023-06-08
08/06/2023 11:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض التعرفة الكهربائية... بيان مهمّ من "كهرباء لبنان"!
Lebanon 24
خفض التعرفة الكهربائية... بيان مهمّ من "كهرباء لبنان"!
06:55 | 2023-06-08
08/06/2023 06:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان "الإشتراكي" تأييد أزعور للرئاسة.. كيف ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"؟
Lebanon 24
بعد إعلان "الإشتراكي" تأييد أزعور للرئاسة.. كيف ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"؟
12:45 | 2023-06-08
08/06/2023 12:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منع الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد من دخول لبنان... ماذا حصل معها في المطار؟
Lebanon 24
منع الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد من دخول لبنان... ماذا حصل معها في المطار؟
05:41 | 2023-06-08
08/06/2023 05:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:50 | 2023-06-09
الاهالي يصعّدون في كفرشوبا... ازالة اسلاكٍ شائكة وتدمير أنفاقٍ
04:30 | 2023-06-09
رغم انقسامه.. هل خرج "الوطني الحر" رابحًا من "تسوية" أزعور؟!
04:50 | 2023-06-09
الوفد البطريركي الماروني عند بري
04:35 | 2023-06-09
أثناء قيامه بواجبه... عامل بلدية يفارق الحياة (صور)
04:33 | 2023-06-09
سلام الى الرياض ممثلاً ميقاتي في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين
04:30 | 2023-06-09
جولة للوزير حميه ونظيره العراقي في المطار
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
09/06/2023 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
09/06/2023 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
09/06/2023 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact