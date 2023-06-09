للمغتربين والسياح.. هذه النشاطات والرياضات المميزة بانتظاركم (صور)

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ولكل من يريد القدوم إلى لبنان للتمتع بشمسه وصيفه يمكنه ممارسة نشاطات ورياضات متعددة، فبالإضافة إلى السباحة وتسلّق الجبال وزيارة المغاور والغطس، هناك نشاطات مميزة وخطرة وتحتاج إلى قلب قوي يمكن القيام بها منها على سبيل المثال:



الباراغلايدنغ

من يتمتع بقلب قوي ويحب المغامرات، لا بدّ له من تجربة الـ" باراغلايدنغ" والتمتّع بالطيران فوق جبال كسروان وخليج جونية الرائع وفي الضنية أيضاً. يتحضّر لبنان منتصف شهر حزيران الحالي لاستقبال أعداد كبيرة من المغتربين والسياح، وتُشير التوقعات إلى قدوم نحو مليون ونصف مليون سائح ،ما يعني ان موسم صيف 2023 سيكون أفضل من المواسم السابقة بأشواط.ولكل من يريد القدوم إلى لبنان للتمتع بشمسه وصيفه يمكنه ممارسة نشاطات ورياضات متعددة، فبالإضافة إلى السباحة وتسلّق الجبال وزيارة المغاور والغطس، هناك نشاطات مميزة وخطرة وتحتاج إلى قلب قوي يمكن القيام بها منها على سبيل المثال:الباراغلايدنغمن يتمتع بقلب قوي ويحب المغامرات، لا بدّ له من تجربة الـ" باراغلايدنغ" والتمتّع بالطيران فوق جبال كسروان وخليج جونية الرائع وفي الضنية أيضاً.

الهايكينغ

ان "المشي" في الطبيعة من أكثر النشاطات التي باتت رائجة في لبنان في السنوات الأخيرة. وغالباً ما يتم القيام بـ"الهايكينغ" قرب الأنهار كما في مناطق شوان، وسرجبيل، وكفرحلدا، أو في الغابات أو المحميات.

رياضة الكاياك

في هذه الرياضة يُعطى لوح خشبي اجمالاً للشخص، مع ادوات للتجديف، وعلى اثرها يمكنه القيام بجولة في البحر أو النهر. ويمكن إيجاد من يؤجر الكاياك في البترون وصيدا ومناطق ساحلية اخرى.

الرافتينغ

تشتهر منطقة العاصي في البقاع برياضة الرافتينغ أو التجديف المائي في أنهارها وشلالاتها، حيث تساعد غزارة المياه والطبيعة الرائعة على جذب محبي خوض هذه المغامرة. ويؤمّن المسؤولون عن هذه الرياضة كلّ ما يحتاجه الزائر من ملابس خاصة وخوذ وسترات انقاذ.

أكبر سوينغ

توجد أراجيح شبكية ضخمة في لبنان تكون موضوعة على منحدر جبل وأسفله واد، يمكن ايجادها في عاليه وفي جبل الأربعين في الضنية.

الـ ATV

يمنكم القيام بجولة على ATV في عدد من المناطق ولاسيما في منطقة الأرز حيث يمكنكم استكشاف غابة الأرز في بشري التي تقسم إلى 3 أقسام: غابة الأرز الدهرية، غابة أرز الرب وغابة أصدقاء أرز لبنان.

إذا نشاطات عديدة بانتظار السياح والمغتربين حيث بالتأكيد سيقضون أفضل عطلة في لبنان.



