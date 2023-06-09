Advertisement

لبنان

للمغتربين والسياح.. هذه النشاطات والرياضات المميزة بانتظاركم (صور)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-06-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1075730-638218997784770367.jpg
Doc-P-1075730-638218997784770367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحضّر لبنان منتصف شهر حزيران الحالي لاستقبال أعداد كبيرة من المغتربين والسياح، وتُشير التوقعات إلى قدوم نحو مليون ونصف مليون سائح ،ما يعني ان موسم صيف 2023 سيكون أفضل من المواسم السابقة بأشواط.  
Advertisement
 
ولكل من يريد القدوم إلى لبنان للتمتع بشمسه وصيفه يمكنه ممارسة نشاطات ورياضات متعددة، فبالإضافة إلى السباحة وتسلّق الجبال وزيارة المغاور والغطس، هناك نشاطات مميزة وخطرة وتحتاج إلى قلب قوي يمكن القيام بها منها على سبيل المثال:
 
الباراغلايدنغ
من يتمتع بقلب قوي ويحب المغامرات، لا بدّ له من تجربة الـ" باراغلايدنغ" والتمتّع بالطيران فوق جبال كسروان وخليج جونية الرائع وفي الضنية أيضاً.
 
 
 
الهايكينغ
ان "المشي" في الطبيعة من أكثر النشاطات التي باتت رائجة في لبنان في السنوات الأخيرة. وغالباً ما يتم القيام بـ"الهايكينغ" قرب الأنهار كما في مناطق شوان، وسرجبيل، وكفرحلدا، أو في الغابات أو المحميات.
 
 
 
رياضة الكاياك
في هذه الرياضة يُعطى لوح خشبي اجمالاً للشخص، مع ادوات للتجديف، وعلى اثرها يمكنه القيام بجولة في البحر أو النهر. ويمكن إيجاد من يؤجر الكاياك في البترون وصيدا ومناطق ساحلية اخرى.
 
 
 
الرافتينغ
تشتهر منطقة العاصي في البقاع برياضة الرافتينغ أو التجديف المائي في أنهارها وشلالاتها، حيث تساعد غزارة المياه والطبيعة الرائعة على جذب محبي خوض هذه المغامرة. ويؤمّن المسؤولون عن هذه الرياضة كلّ ما يحتاجه الزائر من ملابس خاصة وخوذ وسترات انقاذ.
 
 
 
أكبر سوينغ
توجد أراجيح شبكية ضخمة في لبنان تكون موضوعة على منحدر جبل وأسفله واد، يمكن ايجادها في عاليه وفي جبل الأربعين في الضنية.  
 
 
 
الـ ATV
يمنكم القيام بجولة على ATV في عدد من المناطق ولاسيما في منطقة الأرز حيث يمكنكم استكشاف غابة الأرز في بشري التي تقسم إلى 3 أقسام: غابة الأرز الدهرية، غابة أرز الرب وغابة أصدقاء أرز لبنان.
 
 
 
 
إذا نشاطات عديدة بانتظار السياح والمغتربين حيث بالتأكيد سيقضون أفضل عطلة في لبنان.  

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:50 | 2023-06-09
04:30 | 2023-06-09
04:50 | 2023-06-09
04:35 | 2023-06-09
04:33 | 2023-06-09
04:30 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website