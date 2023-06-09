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لبنان

إجراء غريب... ما الذي يجري في المدارس الخاصة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2023 | 02:45
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بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات المتنقلة التي قادها عدد من أساتذة المدارس الخاصة، وبعدما تم وعدهم من قبل إدارات مدارسهم بتحسين رواتبهم ابتداء من العام المقبل، ما برر رفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي بشكل كبير جدا،
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وعلى الرغم من إرسال إدارات المدارس أقساط للعام المقبل بشكل رسمي الى الأهالي، لم تتحدد عقود الاساتذة في عدد كبير من المدارس، وبالتالي لم تحدد رواتبهم للعام المقبل بشكل نهائي.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر تربوي مطلع ل"لبنان 24" ان " إدارات المدارس ستنتظر قليلا قبل توقيع العقود الجديدة مع الاساتذة واعلان الرواتب الجديدة بشكل رسمي، اذ انها تتخوف من حركة نزوح كبيرة تطال تلامذتها، ما يجعل مدخولها السنوي غير كافٍ للزيادات المالية المنتظرة".

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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