التعرفة الى 10 ملايين ليرة

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قالت مصادر مطلعة إن مؤسسات المياه حصلت على موافقة الجهات القانونية المعنية لرفع تعرفة رسم الاشتراك السنوي الى 10 ملايين ليرة لبنانية، وأن هناك توجها للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة ابتداء من أول تموز المقبل.وبحسب المصادر فإن هذا التوجه يترافق مع حاجة ملحة لهذه المؤسسات بتحسين مداخيلها المالية للحفاظ على استمراريتها في ظل الارتفاع للحاصل في سعر صرف الدولار والازمة الاقتصادية في لبنان.