ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم كم أصبحت

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1645.000 ل.ل.بنزين 98 أوكتان: 1687.000 ل.ل.المازوت: 1396.000 ل.ل.الغاز: 850.000 ل.ل.