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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
09-06-2023 | 02:52
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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية. 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1645.000  ل.ل.
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بنزين 98 أوكتان: 1687.000 ل.ل.
المازوت: 1396.000 ل.ل.
الغاز: 850.000 ل.ل.
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