وزير الأمن الوطني العراقي زار اللواء صليبا.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا في مكتبه، وزير الأمن الوطني العراقي حميد الشّطري مع وفد مرافق.



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وللمناسبة، سلّم اللواء صليبا الوزير الشّطري، درعاً تذكارية كعربون امتنان وأخوّة. وتم البحث خلال اللقاء في التعاون الأمني بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة البلدين.وللمناسبة، سلّم اللواء صليبا الوزير الشّطري، درعاً تذكارية كعربون امتنان وأخوّة.