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لبنان

وزير الأمن الوطني العراقي زار اللواء صليبا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-06-2023 | 03:25
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 إستقبل المدير العامّ لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا في مكتبه، وزير الأمن الوطني العراقي حميد الشّطري مع وفد مرافق.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء في التعاون الأمني بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة البلدين.
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 وللمناسبة، سلّم اللواء صليبا الوزير الشّطري، درعاً تذكارية  كعربون امتنان وأخوّة.
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