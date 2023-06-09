الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية

Advertisement

افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الجمعة عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 93150 - 93250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الخميس، على تسعيرة تراوحت ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.