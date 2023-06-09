الحلبي أطلق برنامج ICARE: خطوة نوعية تعزز معايير السلامة

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وتحدث الحلبي معبرا عن "بالغ تأثره بفقدان الطفل ماثيو وعن تضامنه مع عائلته في مصابها الأليم".



وقال: "نشدد دوما على التزام إرشادات السلامة المدرسية والإسعافات الأولية وإدارة المخاطر للحد من الإصابات المدرسية، ورصد أنواع الإصابات التي قد تحدث، وتحديد أطر التعامل مع كل منها بطريقة متخصصة وآمنة، فضلا عن توفير التدريب اللازم للعاملين في المجتمع المدرسي عموما والممرض والمرشد الصحي خصوصا، من قبل اختصاصيين بهدف إجراء التدخل المناسب بحسب الإصابات وأنواعها، وهو ما ننفذه في المدارس والثانويات الرسمية في المحافظات كافة، ولدينا خطة لتنفيذه في التعليم الخاص".



أضاف:"اليوم، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، يسعدنا اعلان إطلاق برنامج ICARE تخليدا لذكرى ماتيو شوشاني، وسيعمل هذا البرنامج على مد المدارس والثانويات بالمعارف والمهارات اللازمة حول الإصابات المختلفة وبخاصة الارتجاج في الرأس والوقاية منها، ورفع نسبة التثقيف والتعامل معها عند حدوثها. كما سيوفر التدريب المناسب للممرضات والممرضين والمرشدين الصحيين والإداريين في مختلف المدارس وسيسعى إلى تمكين العاملين في المدرسة من التعرف على الارتجاجات والاستجابة لها بالسرعة والشكل المناسبَين". أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، برنامج ICARE تخليدا لذكرى الطفل ماتيو شوشاني الذي قضى في حادث في مدرسته نتيجة إصابته بارتجاج في الدماغ، وذلك خلال لقاء أقيم في مكتب الحلبي في حضور مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث الإصابات المتقدمة MENA PAIR في الجامعة الأميركيّة في بيروت الدكتورة سمر الحاج ، المدير العام للتربية عماد الاشقر، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، عائلة شوشاني، إدارة المدرسة وموظفين في الوزارة.وتحدث الحلبي معبرا عن "بالغ تأثره بفقدان الطفل ماثيو وعن تضامنه مع عائلته في مصابها الأليم".وقال: "نشدد دوما على التزام إرشادات السلامة المدرسية والإسعافات الأولية وإدارة المخاطر للحد من الإصابات المدرسية، ورصد أنواع الإصابات التي قد تحدث، وتحديد أطر التعامل مع كل منها بطريقة متخصصة وآمنة، فضلا عن توفير التدريب اللازم للعاملين في المجتمع المدرسي عموما والممرض والمرشد الصحي خصوصا، من قبل اختصاصيين بهدف إجراء التدخل المناسب بحسب الإصابات وأنواعها، وهو ما ننفذه في المدارس والثانويات الرسمية في المحافظات كافة، ولدينا خطة لتنفيذه في التعليم الخاص".أضاف:"اليوم، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، يسعدنا اعلان إطلاق برنامج ICARE تخليدا لذكرى ماتيو شوشاني، وسيعمل هذا البرنامج على مد المدارس والثانويات بالمعارف والمهارات اللازمة حول الإصابات المختلفة وبخاصة الارتجاج في الرأس والوقاية منها، ورفع نسبة التثقيف والتعامل معها عند حدوثها. كما سيوفر التدريب المناسب للممرضات والممرضين والمرشدين الصحيين والإداريين في مختلف المدارس وسيسعى إلى تمكين العاملين في المدرسة من التعرف على الارتجاجات والاستجابة لها بالسرعة والشكل المناسبَين".

واوضح أن هذا التعاون سيفضي إلى وضع بروتوكول للحوادث التي تنتج عنها إصابات مختلفة بالتعاون مع المراجع الصحية، هذا البروتوكول من شأنه أن يدعم عمل الوزارة ويعززها من ناحية ضمان معايير السلامة العامة في المدارس، وسيتم التدريب عليه بهدف تأمين الرصد السريع والمبكر لكل إصابة وحالة. وهو يتضمن مجموعة من أدوات التقييم التي تحدد المؤشرات المرتبطة بالإصابة ، مع الإشارة إلى أن المتدربين المعنيين /مسؤولي الصحة سيرتكزون على هذه المؤشرات خلال الفحص الذي سيقومون به عند أي إصابة ليتمكنوا من تشخيص الأعراض والتصرف بشكل مناسب".





وقال: "نأمل أن يكون هذا التعاون خطوة نوعية تعزز معايير السلامة وتضمن بيئة آمنة للتلاميذ للحد من الحوادث المؤسفة".

وتابع: نشكر القيمين على برنامج ICARE الدكتورة سمر الحاج ومختلف المعنيين في المديرية العامة للتربية جهاز الإرشاد والتوجيه الذي حضر لهذه الشراكة انطلاقا من مسؤوليته في تأمين التعليم النوعي والبيئة المدرسية الآمنة للمتعلمين ، مصلحة التعليم الخاص ، مديرتي التعليم الثانوي والابتدائي وذلك بمتابعة دقيقة من المدير العام للتربية. كما نحيي والدي الطفل ماتيو على حكمتهما وتعاطيهما بكل مسؤولية، وننحني أمام ذكرى ماتيو (ابنكم هو ابننا) راجين أن يكون برنامج ICARE الذي نطلقه اليوم لذكراه، أداة تزيد الوقاية والتثقيف حول التدخل السريع والمناسب. رحم الله ماتيو وكل العزاء لعائلته ومدرسته".