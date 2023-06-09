مولوي التقى القائم بأعمال سفارة دولة الكويت

التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه صباح اليوم، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وجرى عرض للأوضاع العامة وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

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