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لبنان

مولوي التقى القائم بأعمال سفارة دولة الكويت

Lebanon 24
09-06-2023 | 04:02
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التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه صباح اليوم، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وجرى عرض للأوضاع العامة وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.
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