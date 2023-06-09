كركي استقبل معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه ظهر يوم الأربعاء الماضي، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهوريّة العربيّة السورية السيد ياسر الأحمد، يرافقه مدير المنظمات غير الحكومية السيد محمود نورالدين الكوّى.

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وتداول المجتمعون بالأوضاع العامّة في كلا البلدين لاسيّما في مجال الضمان والحماية الاجتماعية.

واستعرض المدير العام أهمّ المشاريع التي يعمل على تنفيذها لاسيّما في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية والبطالة ومشاريع تطوير المؤسسة خاصّة لناحية الهيكليّة الإداريّة التي تمّ إنجازها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة التنمية الإدارية وكذلك مشروع المكننة الشاملة والتحول الرقمي.



كما أبدى كركي استعداده الكامل لفتح قنوات التعاون بين الصندوق ومؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا الشقيقة من أجل تبادل الخبرات بغية تقديم أفضل خدمة للمواطنين في كلا البلدين واضعاً خبراته والدراسات المتوفرة لديه في خدمة إخواننا السوريين.



من جهته، نوّه معاون الوزير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مدير عام الصندوق في لبنان وبخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة معتبراً أنها تجربة يمكن الاستفادة منها واكّد أن أبواب سوريا مفتوحة أمام المسؤولين في الضمان الاجتماعي اللبناني.



وفي نهاية اللقاء، أكد الحضور أهمية الدور التي تلعبه مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي أجمع ولاسيما تلك المنضوية تحت لواء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والتي يرأسها كركي وعلى ضرورة تنسيق المواقف المشتركة في المحافل العربية والدولية.