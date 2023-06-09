أثناء قيامه بواجبه... عامل بلدية يفارق الحياة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة عامل بلدية بلدة "معروب"، المدعو "محمود فنيش" والملقب بـ"محموديان"، وذلك بعد انقلاب آلية العمل التي يقودها في احد اودية البلدة، صباح اليوم الجمعة.

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