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لبنان

أثناء قيامه بواجبه... عامل بلدية يفارق الحياة (صور)

Lebanon 24
09-06-2023 | 04:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة عامل بلدية بلدة "معروب"، المدعو "محمود فنيش" والملقب بـ"محموديان"، وذلك بعد انقلاب آلية العمل التي يقودها في احد اودية البلدة، صباح اليوم الجمعة.
 
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عامل بلدية

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