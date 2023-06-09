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لبنان

الوفد البطريركي الماروني عند بري

Lebanon 24
09-06-2023 | 04:50
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار، موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره الراعي.
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