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لبنان
قرار جديد لوزير المالية.. ماذا في تفاصيله؟
Lebanon 24
09-06-2023
|
05:05
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه لغاية 15/6/2023 ضمناً:
" مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الأول من العام 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
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