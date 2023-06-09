محاضر ضبط بحقّ فرن وملحمة ومعملي تعبئة مياه (صور)

Advertisement

واصلت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتها الرقابية، حيث نظمت 4 محاضر ضبط تبعاً للمخالفات التالية:١- عدم الالتزام بالوزن الرسمي لربطة الخبز في فرن في منطقة العاقبية.٢- مخالفة شروط النظافة العامة داخل ملحمة في منطقة العاقبية.٣- عدم مطابقة تحليل عينات مياه من معملين في العباسية وصيدا لجهة وجود بكتيريا "total coliform" وطلب على إثرها من المعملين التوقف عن التعبئة فورا وتعديل نسبة الكلور ليصار الى اعادة سحب عينات.