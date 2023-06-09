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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.. وهذا جدول اعمالها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2023 | 05:33
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من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء الاسبوع  المقبل جلسة لبحث موضوع النازحين السوريين وطلب وزارة العدل الموافقة على اتفاق بالتراضي مع محاميبن فرنسيين  لمعاونة رئيس هيئة القضايا في  الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوزاكوفا ورفاقها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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