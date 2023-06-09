جنديّ من "اليونيفيل" يُوجّه تنبيهاً للعدوّ الإسرائيليّ في كفرشوبا... ما السبب؟

أفادت "الميادين"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من مكان تواجد الجيش اللبناني.





وأضافت "الميادين"، أنّ أحد جنود اليونيفل نبه قوات الاحتلال لعدم إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه الجيش في كفرشوبا.

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