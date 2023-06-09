ميقاتي يحيي قوى الامن الداخلي ... سنستمر في العمل لانصاف كل الأسلاك العسكرية

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:"أحيي قوى الامن الداخلي، قيادة وضباطا وعناصر، في عيدها الـ162 وأثمن التضحيات التي تقدمها لحماية الارض والشعب. وباذن الله سنستمر في العمل لانصاف القوى الامنية وكل الاسلاك العسكرية، لتتمكن من مواجهة الصعوبات التي يعيشها وطننا.‫#قوىالأمنالداخلي‬‫#الأمن_أمانة"