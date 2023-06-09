Advertisement

لبنان

ميقاتي يحيي قوى الامن الداخلي ... سنستمر في العمل لانصاف كل الأسلاك العسكرية

Lebanon 24
09-06-2023 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1075797-638219122722882657.png
Doc-P-1075797-638219122722882657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:

"أحيي قوى الامن الداخلي، قيادة وضباطا وعناصر، في عيدها الـ162 وأثمن التضحيات التي تقدمها لحماية الارض والشعب. وباذن الله سنستمر في العمل لانصاف القوى الامنية وكل الاسلاك العسكرية، لتتمكن من مواجهة الصعوبات التي يعيشها وطننا.
Advertisement
‫#قوىالأمنالداخلي‬
‫#الأمن_أمانة"
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2023-06-09
07:25 | 2023-06-09
06:35 | 2023-06-09
05:00 | 2023-06-09
04:30 | 2023-06-09
04:00 | 2023-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website